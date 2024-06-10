Общество

Борис Елкин поблагодарил членов участковых избирательных комиссий за развитие граждского общества

Глава Пскова Борис Елкин вручил членам участковых избирательных комиссий почетную грамоту и благодарственные письма администрации города Пскова за личный вклад в общественную деятельность и развитие гражданского общества.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

«На их плечах лежит вся ответственность за организацию выборного процесса. И то, что выборы президента России в марте этого года прошли в Пскове без единой жалобы, - безусловно, их заслуга», - отметил Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Глава Пскова искренне поблагодарил членов избиркомов, председателя ТИК города Пскова Анну Садовникову и руководителя облизбиркома Игоря Сопова за этот важный труд. «Благодаря ему доверие граждан к избирательной системе с каждым годом растет. Это дорогого стоит!» - резюмировал Борис Елкин.