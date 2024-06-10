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Общество

Борис Елкин поблагодарил членов участковых избирательных комиссий за развитие граждского общества

12.06.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Глава Пскова Борис Елкин вручил членам участковых избирательных комиссий почетную грамоту и благодарственные письма администрации города Пскова за личный вклад в общественную деятельность и развитие гражданского общества.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

«На их плечах лежит вся ответственность за организацию выборного процесса. И то, что выборы президента России в марте этого года прошли в Пскове без единой жалобы, - безусловно, их заслуга», - отметил Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Глава Пскова искренне поблагодарил членов избиркомов, председателя ТИК города Пскова Анну Садовникову и руководителя облизбиркома Игоря Сопова за этот важный труд. «Благодаря ему доверие граждан к избирательной системе с каждым годом растет. Это дорогого стоит!» - резюмировал Борис Елкин.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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