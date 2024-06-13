Общество

Медиков можно защитить только законодательно - профессор Воробьев

Ранее депутаты Государственной Думы предложили ужесточить наказание за нападения на работников скорой помощи. Законопроект был направлен на рассмотрение в правительство и Верховный суд. Авторами инициативы выступили депутаты от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева и Владислав Даванков. В пояснительном документе отмечается, что нападения на медиков скорой помощи не только подвергают опасности врачей, но и могут привести к тому, что скорая помощь не успеет к действительно нуждающимся.

Профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев депутатскую инициативу поддержал.

«Я думаю, что стоит (ужесточить наказание – ред.). Медики – люди беззащитные, они приходят неизвестно в какие помещения, неизвестно к каким людям, и у них нет своего оружия, естественно, нет возможности защититься, многие из них — женщины. Поэтому единственная защита — только законодательная. Полно алкоголиков, полно просто дебоширов, есть пациентский экстремизм. Медики всё время сталкиваются с неприятностями», — цитирует его RuNews24.

Профессор Воробьев также отметил, что идея пойти дальше и приставить к каждой бригаде медиков скорой помощи охрану фактически нереализуема.

«Никаких денег не хватит на такую охрану», — отметил Павел Воробьев.

Инициатива парламентариев подразумевает, что нападение на сотрудника скорой помощи будут рассматривать как нападение на представителя власти при исполнении служебных обязанностей. Это значит, что наказание за такие действия будет более строгим.

Сардана Авксентьева уверена, что строгое наказание заставит людей задуматься о последствиях своих действий. Она обратила внимание на то, что за нападения на медицинских работников редко несут ответственность. Владислав Даванков также отметил, что нападения на сотрудников скорой помощи — не редкость, но наказание за них сегодня практически не применяется.