Общество

В Псковской области сотрудники СК России приняли участие в сдаче донорской крови

Следователи следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области посетили Станцию переливания крови Псковской области, чтобы сдать донорскую кровь, благодаря которой будут спасены чьи-то жизни, а для некоторых пациентов путь к заветному выздоровлению станет немного короче. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

«Донация особенно актуальна сейчас, когда кровь может потребоваться не только пострадавшим в результате происшествий, но и участникам специальной военной операции. Следователи отмечают, что необходимо своим примером показывать, что сдавать кровь – это не только полезно для здоровья самого донора, но в первую очередь – это жизненно важно для людей, попавших в беду», – отметили в пресс-службе.

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Это особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови, символизирующий важность донорства и объединяющий неравнодушных людей. «В этот день мы чествуем тех, кто решился на такое важное дело и подарил нуждающимся людям надежду, кто не остался безучастным к чужим бедам и пожертвовал свою кровь во благо медицины и исцеления многих человеческих жизней», - продолжили в ведомстве.

Стать донором может каждый совершеннолетний гражданин, не имеющий медицинских противопоказаний. Перед сдачей необходимо соблюдать рекомендации врачей по режиму питания и перед самой процедурой пройти обследование у специалиста, добавили в пресс-службе.