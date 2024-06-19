Общество

Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года

Из России с начала года выслали более 30 тысяч иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад», — написала она.

В рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», которую проводит МВД, за неделю удалось пресечь более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, за пределы России выдворили около девяти тысяч иностранцев, к административной ответственности привлекли более шести тысяч работодателей за незаконный труд мигрантов.

Возбуждено около двух тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом, установлено более 150 лиц, находящихся в розыске.

Рассматривая показатели прошлого года, Волк отметила, что всего в 2023 году за пределы страны удалили почти 110 тысяч лиц, что практически в два раза больше показателей 2022 года. В 2023 году на иностранных граждан составили более 2,3 миллиона протоколов. При этом только за первый квартал этого года — около 700 тысяч.

«За 2023 год в сравнении с 2022 годом иностранными гражданами совершено на 3% меньше преступлений, а за пять месяцев текущего года — на 5%. Более чем на 21% сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений», — добавила Волк.

Органы внутренних дел ужесточили контроль за работодателями, количество поступивших от них уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами или лицами без гражданства увеличилось за январь-май 2024 года на 40%.