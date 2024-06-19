Общество

Псковичка задолжала по алиментам свыше 2 млн рублей и скрылась в Себеже

В отношении 41-летней жительницы Пскова, которая накопила долг по алиментам в сумме более двух миллионов рублей, возбудили два уголовных дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области.

Судебные приставы уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства, но она так и не приступила к выплате алиментов. Тогда сотрудники ведомства вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства должницы, находящиеся в банке или иной кредитной организации, и ограничили женщину в праве выезда за пределы РФ.

Кроме того, должницу привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил ей 100 часов обязательных работ. Меры принудительного исполнения, в том числе привлечение к административной ответственности, должного эффекта не оказали.

В отношении должницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. После этого женщина и вовсе перестала появляться по месту жительства, в связи с чем ее объявили в федеральный розыск.

Разыскные мероприятия продолжались на протяжении пяти месяцев. Установить местонахождение женщины в городе Себеж удалось при взаимодействии с сотрудникам полиции.

В отношении женщины возбудили еще одно уголовное дело: за уклонение от уплаты алиментов в период нахождения в розыске. Два уголовных дела объединили и направили с обвинительным актом в прокуратуру Себежского района.