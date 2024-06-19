Общество

Ремонт кабинетов завершили в Верхолинской школе

Работы по ремонту кабинетов в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» завершились в Верхолинской основной общеобразовательной школе. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

«Это учебное учреждение является филиалом Писковской средней общеобразовательной школы Псковского района. Здесь отремонтированы кабинеты технологии и химии», - рассказала глава района.

В кабинете технологии заменена электрическая проводка, розетки, выключатели, установлены светодиодные лампы, произведен косметический ремонт стен с нанесением геометрических орнаментов, заменены входные двери, раковина.

«Более сложным оказался ремонт кабинета химии. Демонтированы столы с подведением воды, выровнен пол, уложен линолеум и сделаны все ремонтные работы по электрике, также покрашены стены, заменены двери», - добавила Наталья Федорова.

В кабинете установлена новая мебель, вскоре установят жалюзи, доску и сделают брендирование. Оборудование в кабинеты ЦОС уже начало поступать.

«Отмечу, образовательные учреждения Псковского района уже пятый год успешно принимают участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Это отличный шанс обновить инфраструктуру учебных классов. Время идет вперед, и мы делаем образовательное пространство для наших детей более современным. Однако отличительной особенностью Верхолинской школы было и остается воспитание и формирование уважительного отношения к труду. Здесь из года в год высаживается пришкольный огород и множество клумб с цветами. Дети ухаживают за этим нехитрым хозяйством и, таким образом, приобщаются к труду», - заключила глава района.