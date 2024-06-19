Великие Луки готовятся отметить 858-летие со дня первого упоминания в летописи

Великие Луки в 2024 году будут отмечать 858-летие со дня первого упоминания в Новгородской летописи. Церемония открытия Дня города – «Великолукский благовест», а также «Встречи на родине М. И. Семевского» традиционно пройдут у стен Свято-Вознесенского Собора. Основные мероприятия состоятся на территории парка «Петровский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фото: администрация Великих Лук
Также в рамках празднования Дня города планируют провести ряд спортивных мероприятий:
«Все указанные мероприятия на данный момент запланированы, но вопрос их проведения будет решён после получения согласия на проведение массовых мероприятий с правоохранительными органами», - добавили в администрации.
Напомним, город Великие Луки отмечает День города в четвертую субботу августа. В 2024 году эта дата - 24 августа. Впервые Великие Луки упоминается в летописи в 1166 году. Однако в виде отдельных поселений город возник еще раньше, в VIII-IX веках, и располагался на великом водном пути «из варяг в греки». Долгое время, вплоть до XVIII века он нес службу города-крепости, стоя на страже Новгородских земель.