Общество

Погода в Псковской области начнет улучшаться с 20 июня - Тала Нещадимова

Теплая погода начнет возвращаться в Псковскую область с четверга, 20 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Начиная с завтрашнего дня погода начнет улучшаться. Мы ожидаем преимущественно сухую погоду, без осадков на всей территории области», - сказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что большой кратковременный дождь возможен в воскресенье, 23 июня. В целом по области ожидается температура воздуха от +21 до +23. «Постепенно воздух будет прогреваться», - дополнила Тала Нещадимова.