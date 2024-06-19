Общество

Планы по сотрудничеству обсудили руководство завода «Титан-Полимер» и глава Псковского района

Рабочую встречу с руководством завода «Титан-Полимер» провела глава Псковского района Наталья Федорова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

«С самого начала строительства предприятие подписало с муниципалитетом соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. И все эти годы работа активно ведется на территории Тямшанской волости.Так в деревне Тямша был выполнен ряд значимых социальных обязательств: "Титан-Полимер" помог выполнить ремонт фельдшерско-акушерского пункта и частичный ремонт Дома культуры. Предприятие оказывает помощь ТОСовцам в благоустройстве и озеленении общественной территории, сотрудники участвуют в субботниках», - рассказала глава района.

Также образовательные учреждения Псковского района совместно с заводом на протяжении длительного времени реализуют социальные и образовательные проекты.

Социально-экономическое сотрудничество с «Титан-Полимером» планируется продолжить. На встрече были обсуждены планы на ближайшие несколько лет, определены приоритетность и этапность их выполнения.

«Благодарю руководство предприятия за помощь, которую производственники оказывают муниципалитету. Появление новых резидентов и запуск производства всегда приводят к улучшению инфраструктуры. В данном случае несомненный плюс – социальное партнерство муниципалитета и завода», - заключила Наталья Федорова.