Общество

Почти 40% псковичей относят себя к «жаворонкам» — опрос

37% псковичей считают себя «жаворонками» и предпочитают рано просыпаться. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

31% респондентов относят себя к «совам» и испытывают прилив энергии в вечернее время. Ещё 28% участников опроса не могут однозначно отнести себя ни к «жаворонкам», ни к «совам».

Среди мужчин оказалось больше «жаворонков» (39%), а среди женщин — «сов» (35%). Чем старше респонденты, тем чаще они относят себя к «ранним пташкам»: среди горожан моложе 34 лет «жаворонков» только 25%, среди респондентов старше 45 лет — уже 40%.

Среди представителей наиболее распространенных профессиональных групп «жаворонками» чаще называют себя охранники (65%). В топ-5 «ранних пташек» входят также офис-менеджеры (52%), специалисты по продажам (48%), аналитики и администраторы (по 45%), а также экономисты (43%). А вот «совы» чаще встречаются среди барменов и курьеров (по 53%), программистов (47%), системных администраторов (44%).