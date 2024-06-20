Общество

Еще семь электрозарядных станций поставят в Псковской области

Соглашения с инвесторами на установку еще семи электрозарядных станция заключены в Псковской области. Планируется, что новые станции появятся в Пскове, Великих Луках и Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Инвесторы смогут получить компенсацию расходов на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей.

В консолидированном бюджете региона на 2024 год предусмотрены средства на эти цели — более 19 млн рублей. Возмещение предусмотрено после введения в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры.

В настоящее время на территории региона функционирует пять электрозарядных станций по следующим адресам:

Псков, Ленинградское шоссе, дом 5А;

Псков, Набережная реки Великой, дом 16;

Псков, улица Ленина, торец дом 13/3;

Великие Луки, гостиничный комплекс «Амарис», улица Дружбы, 23 (две станции).

Напомним, Псковская область присоединилась к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством России «дорожной картой» по развитию производства и использования электрического транспорта.