Общество

«Зверьё моё»: История любви и службы в УФСИН

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 июня и была приурочена к Дню кинологической службы уголовно‑исполнительной системы России. Праздник отмечался 21 июня.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришли представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области - инструктор-кинолог отдела по конвоированию Николай Брык и старший инструктор-кинолог кинологического отделения СИЗО-1 Полина Иванова. Также в студии поприсутствовали их четвероногие напарники Енот и Изма.

Гости рассказали о своём пути в кинологию и особенностях службы в УФСИН. Какая собака больше подойдет для работы в СИЗО, а какая для конвоя? Почему кинологам важно совершенствовать профессиональные навыки, повышать уровень подготовки своих четвероногих подопечных? Куда обращаться человеку, который хочет стать кинологом УФСИН? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

О пути в кинологию и буднях

- Полина и Николай, добрый день! Прежде всего, хочу поздравить вас и ваших подопечных с прошедшим праздником и пожелать счастья и удачи на профессиональном поприще и в личной жизни. Представьте нам ваших спутников.

Н. Б. - Это бельгийская овчарка малинуа по кличке … (уточняю), а дома просто Изма. Ей 4 года. На службе она почти с детства, работаем по патрульно-розыскному профилю - ищем людей, задерживаем.

П. И. - Со мной бордер-колли, по документам - Гепард, а мы зовём его Енотом. Приехал он из Красноярска. Дома стояла миска с водой, и он постоянно в ней копался. Поэтому и стал Енотом. Ему пять лет, работает по поиску взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов и оружия.

- Как вы пришли в кинологию? Знаю, что Николай ранее проходил службу в Коми, а не в Пскове.

Н. Б. - Да, я работал в Республике Коми, в колонии. Пришел туда, мне предложили на выбор две должности - младший инспектор отдела охраны, либо инструктор-кинолог. Я согласился на инструктора-кинолога, прошел первоначальную подготовку, за мной закрепили патрульно-розыскную собаку. После ввели должность собаки по поиску взрывчатых веществ, и я согласился работать по этому профилю. Нас отправили в учебный центр в Подмосковье, там мы и познакомились с Полиной - учились в одной группе. Вскоре я решил переехать в Псков и написал рапорт на перевод.

- А почему кинология? Вы, может, с детства об этом мечтали? Или просто животных любите?

Н. Б. - У меня в семье всегда были собаки, и работать с ними мне сразу понравилось.

- А вы, Полина, почему связали свою жизнь с кинологией?

П. И. - В доме мамы всегда были собаки, кошки. После 9 класса я поступила в Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа на специальность «кинология». На втором курсе нужно было завести собаку, и первым моим питомцем, с которым я серьезно занималась дрессировкой, стала бордер-колли Брэнди. Она стояла на балансе в следственном изоляторе как собака по поиску наркотических веществ. Еще во время учебы мы принимали участие в соревнованиях УФСИН, заняли там первое место, после чего мне предложили работу.

- Расскажите подробнее о своей работе. Николай, как проходят будни в службе конвоирования?

Н. Б. - День начинается с утреннего построения всего отдела по конвоированию. Дальше у нас идёт кормление, уборка за собаками, подготовка к службе, после чего мы выдвигаемся для выполнения основных задач - конвоирования осужденных и недопущения их побега.

- Полина, а чем вы занимаетесь в СИЗО?

П. И. - Мы работаем 5/2 по графику, составленному начальником кинологической службы. Производим обследование как своего учреждения, так и учреждений в других районах, которые относятся к УФСИН России по Псковской области. Обследуем прилегающие территории, досматриваем посылки, передачи, подозрительные транспортные средства. Нас с Енотом могут вызвать в нерабочее время, если найден какой-то подозрительный объект на прилегающей территории. Также проводим тренировки, иногда взаимодействуем с другими органами.

- Есть ли какие-то сложности, с которыми вам приходится сталкиваться в работе?

Н. Б. - Особых сложностей, чего-то невыполнимого нет. Самое сложное - это подготовка собаки. Все животные разные, к каждому нужен свой подход. Кто-то взаимодействует с тобой за корм, за пищевую похвалу. Кому-то больше нравится за игрушку. А другой достаточно просто сказать: «Ты такая крутая собака», - и она будет счастлива.

- Для ваших собак какое поощрение самое лучшее?

П. И. - У нас дома 4 собаки, и все они готовы работать как за игрушку, так и за еду, и за идею.

- Другие собаки тоже служебные?

П. И. - У нас есть бордер-колли Брэнди, это моя первая собака, с которой я училась и изначально пришла на службу. В этом году ей исполнится 9 лет, она уже не стоит на балансе. И четвертая - бельгийская овчарка, её зовут Варвара. Она бралась, скажем так, для души, для спорта, нежели чем для службы.

- Какая собака больше подойдет для работы в СИЗО, а какая для конвоя?

Н. Б. - Все зависит от профиля собаки. Патрульно-розыскные - чаще немецкие овчарки, бельгийские, встречаются ротвейлеры. Это более массивные животные, которые больше подходят для задержания. А для поиска взрывчатых, наркотических веществ обычно используются некрупные собаки, например, спаниели.

- Каким должен быть характер у служебного пса?

Н. Б. - Собака, в первую очередь, не должна бояться. Если она трусливая, то вряд ли пойдет самостоятельно задерживать кого-нибудь.

О соревнованиях и танцах

- А как подготавливают служебных собак?

Н. Б. - Начинается всё с щенка. Лучше, если кинологи приходят со своими личными питомцами. Ты забираешь двухмесячного щенка и можешь с этого момента начинать потихоньку работать.

- То есть, желательно, чтобы собака жила дома?

Н. Б. - Наше предпочтение - да, чтобы была своя собака.

П. И. - Потому что ты находишься с ней в постоянном взаимодействии. Кинолог, собака которого закреплена за учреждением, тоже может приходить к ней в свое свободное время, брать ее куда-то заниматься. А может учрежденческую собаку забрать к себе домой, для этого составляются определенные акты за подписью специальной комиссии, если никто не против, чтобы такая собака проживала с кинологом. Но всякое в жизни может случиться. Я, например, в случае увольнения из следственного изолятора смогу без каких-либо препятствий забрать свою собаку домой. А человек, у которого собака закуплена учреждением, так поступить не сможет. То есть, ты вкладывался, вкладывался, вкладывался в свою собаку, и вот что-то случилось, тебе надо уволиться и оставляешь её там.

- Кинологическая служба псковского УФСИН достаточно сильная, она состоит из порядка 50 кинологов и примерно такого же количества служебных собак, многие из них успешно выступают на различных соревнованиях. Вам тоже доводилось участвовать в состязаниях?

Н. Б. - Да, участвовали. Первые соревнования в Псковской области у нас были в 2022-м году. Я тогда работал в следственном изоляторе, и впервые выступал с Измой. Не особо успешно, но она все-таки справилась со своей задачей - заняли 5-е место. В 2023-м году я уже перевелся в отдел по конвоированию, и мы с ней заняли 3-е место и в личном, и в командном зачетах. А в этом году был личный зачет - первое место.

П. И. - В Псковской области всего две собаки по поиску взрывчатых веществ, и обе они в одном учреждении, поэтому между собой у нас соревнования не проводятся. Но мы ездили на чемпионат России и заняли, по-моему, в личном зачете 17-е место из 60 команд.

- А как проходят соревнования? Что вы там делаете?

П. И. - Есть определенные нормативы. Например, у нас их 6. Если говорить про «Динамо», то там усеченный вариант - 4 норматива. Это поиск в ряду машин, отдельно стоящем транспорте, обыск местности, помещения. Во время поиска я не могу двигаться, собака сама должна найти запрещенное вещество.

- Вы регулярно посещаете учебно-методические сборы, что они под собой подразумевают?

П. И. - Раз в полгода начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области проводит кинологические сборы. В определенный день съезжаются все кинологи, независимо от профиля, с собаками. Проводятся практические занятия, изучение нормативной базы. Это важно для того, чтобы отработать какие-то навыки, ведь даже опытные сотрудники могут допускать ошибки. Ну и, чтобы молодых научить, кинологи со стажем делятся с нами своим опытом.

- То есть, вы таким образом повышаете уровень своей квалификации и уровень подготовки своих подопечных. Насколько я знаю, помимо службы, вы ещё занимаетесь танцами с собаками?

П. И. - Да, и не только. Например, с Брэнди мы очень много волонтерили и занимали призовые места на соревнованиях по танцам с собаками. С Енотом в состязаниях не участвуем, так как он достаточно крикливый в работе - получит много штрафных баллов. Но мы ходим с ним на разные мероприятия, например, уроки мужества. В прошлом году с Енотом и Измой принимали участие в соревнованиях по дог-фрисби. Изма заняла первое место в «питч энд гоу» и открытых бросках, а Енот - второе в бросках на точность.

- Что такое дог-фрисби?

П. И. - Это кидание тарелочки. Есть разные направления. Мы участвовали в таком: расчерчено большое поле, и ты должен попасть в самую дальнюю зону, которая стОит больше всего. Все это на время, оценивается и бросок, и как собака поймала, поймала ли она в прыжке или все четыре лапы стояли на земле. Надо умудриться кинуть так, чтобы диск летел четко по направлению, чтобы собачка его поймала, и желательно в воздухе.

- А танцы собаками - в двух словах расскажите, что это такое?

П. И. - Это трюковая дрессировка, мы её занимаемся как любительским видом спорта. Все собачки должны развиваться. К примеру, мы, чтобы напрячь мозг, читаем книги, что-то изучаем, у нас есть хобби. Собакам тоже скучно знать только общий курс дрессировки, нужен какой-то спецкурс. У людей, которые занимаются танцами с собаками профессионально, есть и костюмы, и специально подобранная под собаку музыка, просматривается некий сюжет. Там всё очень красивое. У нас же просто набор трюков, которые знает собака, под музыку, которая более-менее к нему подходит.

О командировках и желании

- Перейдём к рубрике «Советы для наших радиослушателей». Куда обращаться к человеку, который хочет стать кинологом УФСИН?

П. И. - К начальнику кинологической службы УФСИН России по Псковской области, либо в любое подведомственное учреждение. Можно просто прийти в административное здание и обратиться в отдел кадров, взяв с собой паспорт и диплом, если есть образование.

- К чему следует быть готовым?

Н. Б. - Могут отправить в учебный центр по подготовке служебных собак. Надо пройти с ними курс, и в конце сдать экзамены, чтобы показать, чему собака научилась, есть ли какие-нибудь улучшения в её работе. Придётся уехать на три месяца, нужно быть готовым жить и заниматься с собакой.

П. И. - Да, возможно, придется уехать в командировку на три месяца. И, если есть желание, завести себе собаку. Щенок предполагает определенные неудобства в доме, и им нужно заниматься. Но с личной собакой у вас будет больше возможностей.

- Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать кинологом?

Н. Б. - В первую очередь, должно быть желание работать собаками. Это не так-то просто. И терпеливость. Если с первого раза не получилось, важно, чтобы человек не бросал, занимался дальше. С собаками ничего не может быть с первого раза, не сразу всё получается на отлично. Всегда есть, над чем работать. И в течение службы человек с собакой постоянно оттачивают свои навыки, доводят до идеала, это постоянная работа.

- Почему важно заниматься воспитанием своей собаки, даже если она неслужебная?

П. И. - Для безопасности самого себя, собаки и окружающих. Например, вы вышли на улицу, и произошла какая-то ситуация - сломался карабин. Важно, чтобы собачка не «улетела», куда глаза глядят. Чтобы она знала команды, свою кличку, подходила к хозяину и выполняла то, что он просит. Также собака не должна облаивать всех подряд. Животным нужно заниматься, чтобы хозяин получал удовольствие от прогулки и взаимодействия с питомцем, при этом не мешая окружающим людям. Они ведь не обязаны любить наших собак.

- Полина и Николай, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области, кинологи Николай Брык и Полина Иванова, которые недавно отмечали профессиональный праздник а также их четвероногие напарники Енот и Изма. Ещё раз поздравляем всех сотрудников кинологической службы с профессиональным праздником, желаем крепкого здоровья, благополучия и полного взаимопонимания со своими подопечными. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!