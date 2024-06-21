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Общество

Более 400 псковичей подали заявки на переобучение по нацпроекту «Демография»

21.06.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Более 400 жителей Псковской области подали заявки на переобучение по нацпроекту «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

45 жителей региона уже приступили к занятиям. При этом значительная часть курсов проходит в дистанционном формате, что делает процесс профессиональной подготовки более гибким и удобным

По федеральной квоте, выделенной региону, в этом году бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию смогут около 600 жителей Псковской области.

Подготовить документы и выбрать подходящее направление соискателям помогают карьерные консультанты кадровых центров «Работа России» Псковской области. В числе возможных направлений — более чем 200 доступных программ.

«Сейчас служба занятости проходит комплексную модернизацию, и мы особенно активно работаем над тем, чтобы жители региона могли менять свою карьерную траекторию, осваивать востребованные профессии и находить подходящие предложения на рынке труда», — рассказала директор областного Центра занятости кадрового центра Олеся Сергеева.

В 2023 году преимуществами обучения в рамках национального проекта «Демография» воспользовались более 1,1 тыс. жителей Псковской области.

Подробнее узнать о условиях участия в этом проекте и подать заявку на обучение можно на портале «Работа России».

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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