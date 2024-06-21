Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
оксана филиппова интервью
обзор
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
модульный отдых
Господин Рейтингомер
выход есть профилактика суицида
достижения фермеров
очаги культуры
ковать кадры пока горячо
карта отдыха и туризма
ENERGY кешбэк-игра
где в Пскове получить права
михайловское 60 тысяч гостей
Кабельный потенциал
вкусное Пушкиногорье
 
 
 
ещё Общество 21.06.2024 12:380 Антитеррористические учения прошли на аэродроме в Псковской области 21.06.2024 14:590 Начинается видеотрансляция круглого стола о реализации муниципальной реформы в Псковской области 21.06.2024 14:310 «Дневной дозор»: Что лучше разместить на месте бывшего белорусского рынка? 21.06.2024 14:150 Двух неизвестных солдат Красной Армии перезахоронили в Новоржеве 21.06.2024 13:580 «Прессинг»: Могут ли СМИ быть оппозиционными в текущей реальности? ВИДЕО 21.06.2024 13:530 Торговая сеть «Бизон» приглашает на работу продавцов
 
 
 
Самое популярное 20.06.2024 14:580 Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове 20.06.2024 10:450 Пятый этаж дома на улице Юности в Пскове залит кровью. ФОТО 19.06.2024 20:560 Торнадо срывает крыши с домов в Невельском округе 17.06.2024 11:590 Умер псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов 17.06.2024 13:4511 Новое здание филармонии за 3 млрд рублей планируют построить на месте рынка в центре Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Торговая сеть «Бизон» приглашает на работу продавцов

21.06.2024 13:53|ПсковКомментариев: 0

Торговая сеть «Бизон» приглашает на работу продавцов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители торговой сети, продавцы-универсалы требуются в торговые точки Пскова, Острова, Палкино и Пыталово.

Сотрудникам гарантируется:

  • трудоустройство согласно ТК РФ;
  • зарплата от 35 тыс рублей*
  • выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
  • работа рядом с домом (или компенсация платы за проезд).
  • гибкий график;
  • комфортные и безопасные условия труда;
  • бонусы от предприятия к праздникам.

*Зарплата состоит из трех частей: оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Справки по телефону: +7 951 757-91-11

В фирменных магазинах торговой сети «Бизон» представлен весь ассортимент продукции, выпускаемой Псковским мясокомбинатом. Это колбасные изделия, мясные деликатесы, охлажденные и замороженные полуфабрикаты. Ежедневные поставки продукции с мясокомбината – это гарантия свежести продукции. Ассортимент выпускаемых высококачественных мясных изделий регулярно обновляется на основе анализа покупательских предпочтений, и в настоящее время настолько широк, что способен удовлетворить потребности как самых экономных, так наиболее взыскательных покупателей.

Адреса точек торговой сети «Бизон» доступны на сайте Псковского мясокомбината.

Erid: 2SDnjbrviWN Реклама. ООО «Псковмясопром», ИНН 6027123770

Теги: #бизон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Принимаете ли вы участие в многочисленных фестивалях?
В опросе приняло участие 143 человека
21.06.2024, 15:460 Елена Тимашова: Муниципальная реформа позволяет аккумулировать все ресурсы вместе 21.06.2024, 15:360 Сбербанк второй год подряд выплатит рекордные в своей истории дивиденды 21.06.2024, 15:310 Выставка «Русский стиль» открылась в Псковском музее-заповеднике 21.06.2024, 15:160 Андрей Козлов о налоговой реформе: Я руками и ногами «за»
21.06.2024, 15:140 Завод «Титан-Полимер» принял участие в 28-й Международной выставке упаковочной индустрии Rosupack 21.06.2024, 15:080 Фортепианный концерт-лекция пройдет в Пскове 29 июня 21.06.2024, 14:590 Начинается видеотрансляция круглого стола о реализации муниципальной реформы в Псковской области 21.06.2024, 14:460 10 раз пытались подкупить псковских таможенников на российско-латвийской границе в 2024 году
21.06.2024, 14:380 Андрей Козлов рассказал о предложении софинансировать капремонт в небольших домах 21.06.2024, 14:320 Подведены итоги годового общего собрания акционеров Сбербанка 21.06.2024, 14:310 «Дневной дозор»: Что лучше разместить на месте бывшего белорусского рынка? 21.06.2024, 14:160 Инфраструктуру для бизнеса должна создавать власть — Андрей Козлов
21.06.2024, 14:150 Двух неизвестных солдат Красной Армии перезахоронили в Новоржеве 21.06.2024, 13:580 «Прессинг»: Могут ли СМИ быть оппозиционными в текущей реальности? ВИДЕО 21.06.2024, 13:560 Заморозки не причинили страшного ущерба зерновым — Андрей Козлов 21.06.2024, 13:530 Торговая сеть «Бизон» приглашает на работу продавцов
21.06.2024, 13:400 В Госдуму внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций 21.06.2024, 13:310 Стать волонтёром эногастрономического фестиваля «Виноград» предлагают псковичам 21.06.2024, 13:190 Андрей Козлов: Простых лет в сельском хозяйстве не бывает 21.06.2024, 13:160 Регионам РФ могут разрешить вводить туристический сбор с 2025 года
21.06.2024, 13:080 Псковский театр драмы закроет сезон 5 июля 21.06.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов»: Андрей Козлов о заморозках, режиме ЧС и мерах поддержки аграриев Псковской области 21.06.2024, 12:590 Несколько автомобилей повреждены из-за горения мусора в Пскове 21.06.2024, 12:380 Антитеррористические учения прошли на аэродроме в Псковской области
21.06.2024, 12:250 Три детсада планируют капитально отремонтировать в Великих Луках 21.06.2024, 12:230 «Пастырь»: О значении Дня Святой Троицы. ВИДЕО 21.06.2024, 12:180 До +26 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 22 июня 21.06.2024, 12:171 День бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей пройдет в Пскове 27 июня
21.06.2024, 12:162 Николай Козловский: Администрация Великих Лук в 2023 году работала слаженно и энергично 21.06.2024, 12:140 «На пятой передаче»: О проекте закона о штрафах за опасное вождение и нововведениях на светофорах 21.06.2024, 12:100 25 дворов отремонтировали за год в Великих Луках 21.06.2024, 12:092 Вода подтапливает площадку фестиваля «Виноград» в Пскове
21.06.2024, 12:060 Спортшколы в Великих Луках посещают свыше 4 100 человек 21.06.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Могут ли СМИ быть оппозиционными в текущей реальности? 21.06.2024, 11:540 Пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды в год 21.06.2024, 11:520 Александр Козловский присоединится к форуму «Инженеры будущего» в Тульской области
21.06.2024, 11:490 За год в Великих Луках поменяли более 300 светодиодных уличных светильников 21.06.2024, 11:480 Линолеум загорелся на балконе многоэтажки в Пскове 21.06.2024, 11:430 В собственность многодетным в Великих Луках за год предоставили 25 земельных участков 21.06.2024, 11:420 Пациент психбольницы в Пскове признался в убийстве, которое не совершал, а потом обратился в суд
21.06.2024, 11:370 Котельную №15 и станцию очистки воды реконструировали в Великих Луках в 2023 году 21.06.2024, 11:350 Великолучане за год направили в городскую администрацию свыше 1 800 обращений 21.06.2024, 11:350 Александр Гаврилов стал заместителем директора футбольного клуба «Псков» 21.06.2024, 11:340 Андрей Беляев: Впереди много важных и ответственных дел
21.06.2024, 11:300 Круглый стол, посвященный реализации муниципальной реформы в Псковской области, пройдет в пресс-центре ПЛН 21.06.2024, 11:250 Ребенка спасли из горящей квартиры в Острове 21.06.2024, 11:250 Опухоль обнаружили у шоумена Отара Кушанашвили 21.06.2024, 11:210 Более 30% матерей в Пскове после декретного отпуска меняют работу или увольняются — опрос
21.06.2024, 11:140 Андрей Козлов в программе «Дом Советов»: О заморозках, режиме ЧС и мерах поддержки аграриев Псковской области 21.06.2024, 11:040 За пять лет число школьников в Великих Луках выросло более чем на 700 человек 21.06.2024, 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 21.06.2024, 10:570 Благоприятный инвестиционный климат создают в Великих Луках
21.06.2024, 10:550 Умер актер из фильма «Голодные игры» Дональд Сазерленд 21.06.2024, 10:540 Бесплатная вакцинация домашних кошек и собак от бешенства пройдет в Неелово 21.06.2024, 10:530 Великолукский драмтеатр за год посетили свыше 75 тысяч зрителей 21.06.2024, 10:490 «Прессинг»: Могут ли СМИ быть оппозиционными в текущей реальности? 
21.06.2024, 10:430 Для детей-сирот в Великих Луках за год закупили 13 квартир 21.06.2024, 10:380 Еще семь электрозарядных станций поставят в Псковской области 21.06.2024, 10:370 Размер средней зарплаты в Великих Луках превысил 48 тысяч рублей 21.06.2024, 10:250 Уникальные артефакты передали Псковскому музею-заповеднику
21.06.2024, 10:160 Псковичи стали чаще путешествовать по России в 2023 году 21.06.2024, 10:130 «Жители активные, но нужно помочь»: какие проблемы псковичей помогает решить депутат гордумы 21.06.2024, 10:060 Делегация Псковского облсовпрофа с рабочим визитом прибыла в Брест 21.06.2024, 09:530 Телемост от Яндекс 360 стал лидером по числу пользователей среди российских сервисов ВКС
21.06.2024, 09:461 В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск 21.06.2024, 09:400 Образовательный интенсив по созданию психолого-педагогических классов завершился в Псковской области 21.06.2024, 09:301 В Госдуме рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам 21.06.2024, 09:240 Пушкиногорский маслосырзавод ищет продавцов в фирменный магазин в Пскове
21.06.2024, 09:150 Новое почтовое отделение появится в островском поселке Воронцово 21.06.2024, 09:000 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» откроется сегодня в Пскове 21.06.2024, 08:400 ОСАГО может стать необязательным при регистрации автомобиля 21.06.2024, 08:310 Ремонт дорог картами завершили в Пскове
21.06.2024, 08:200 Доходы бюджета от утильсбора в РФ выросли в 2,5 раза 21.06.2024, 08:000 Уздечную накладку эпохи викингов нашли археологи при раскопках у церкви в Пскове 21.06.2024, 07:400 Продолжается ремонт Дома культуры в псковской деревне Адворицы 21.06.2024, 07:203 Российские ученые к 2030 году хотят создать компьютер с мощностью свыше ста кубитов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru