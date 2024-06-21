Общество

Торговая сеть «Бизон» приглашает на работу продавцов

Торговая сеть «Бизон» приглашает на работу продавцов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители торговой сети, продавцы-универсалы требуются в торговые точки Пскова, Острова, Палкино и Пыталово.

Сотрудникам гарантируется:

трудоустройство согласно ТК РФ;

зарплата от 35 тыс рублей*

выплаты заработной платы 2 раза в месяц;

работа рядом с домом (или компенсация платы за проезд).

гибкий график;

комфортные и безопасные условия труда;

бонусы от предприятия к праздникам.

*Зарплата состоит из трех частей: оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Справки по телефону: +7 951 757-91-11

В фирменных магазинах торговой сети «Бизон» представлен весь ассортимент продукции, выпускаемой Псковским мясокомбинатом. Это колбасные изделия, мясные деликатесы, охлажденные и замороженные полуфабрикаты. Ежедневные поставки продукции с мясокомбината – это гарантия свежести продукции. Ассортимент выпускаемых высококачественных мясных изделий регулярно обновляется на основе анализа покупательских предпочтений, и в настоящее время настолько широк, что способен удовлетворить потребности как самых экономных, так наиболее взыскательных покупателей.

Адреса точек торговой сети «Бизон» доступны на сайте Псковского мясокомбината.

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