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Общество

Невидимый убийца

21.06.2024 15:58|ПсковКомментариев: 0

Заказал обед домой или в офис - и попал в реанимацию. В конце прошлой недели в СМИ появились сообщения о вспышке ботулизма в Москве. Сначала речь шла о десяти пострадавших, у которых появились симптомы этого смертельно опасного заболевания. Но за несколько дней количество заболевших превысило 200 человек. Все обратившиеся за медицинской помощью пользовались сервисом по доставке еды.

Не коснется ли эта беда Пскова, кто виноват и что делать, чтобы не стать жертвой некачественных продуктов, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Из двух сотен пострадавших, госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм, в тяжелом состоянии находятся 84 человека, из них 35 подключены к аппарату ИВЛ. Столичное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). «Все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя», - цитирует «Газета.ру» официального представителя СК России Светлану Петренко.

Как стало известно из СМИ, речь идет о подмосковном предприятии «Савон-К», которое с 2010 года занимается консервированием продуктов: овощей, фруктов, рыбы и моллюсков. Последний раз Россельхознадзор проверял фирму в 2015 году и нарушений не выявил. Сейчас следствие выясняет, в какие еще регионы могла попасть некачественная продукция, поскольку предприятие поставляло продукцию в несколько регионов, и уже известно о пострадавших из Московской области, Казани и Нижнего Новгорода. Количество их незначительное, но это не отменяет серьезности заболевания.

Смертельно опасен

Ботулизм относится к потенциально смертельным болезням. По словам инфекциониста, главного врача псковской клиники, кандидата медицинских наук Елены Аверьяновой, острое инфекционное заболевание вызывает токсин Clostridium botulini, который поражает в первую очередь нервную систему организма. Также развивается общая интоксикация и страдает желудочно-кишечный тракт.

«Бактерия ботулизма широко распространена в природе. В почве она длительно сохраняется в виде спор и вызвать заболевание способна только при употреблении в пищу зараженных продуктов. В благоприятных условиях (отсутствие кислорода и термической обработки) споры ботулизма прорастают и превращаются в вегетативную форму, которая и выделяет ботулотоксин. Чаще всего болезнь развивается при употреблении в пищу неправильно приготовленных консервов», - рассказала Елена Аверьянова.

Врач отметила, что первыми симптомами являются головокружение, сильная слабость и утомляемость. Далее к ним присоединяются нарушение зрения в виде двоения в глазах, сухость во рту, нарушение глотания и речи, расстройство стула по типу диареи или запора, рвота и вздутие живота. Диагноз ставится на основании клинической картины с подтверждением определения антител к ботулотоксину или бактериальным посевом биологических жидкостей больного.

«Первая помощь состоит в промывании желудка и очищении кишечника, приеме слабительных препаратов и сорбентов, чтобы снизить количество бактерий в организме. При массивном заражении и отсутствии адекватной медицинской помощи заболевание способно привести к летальному исходу. Но при своевременно начатом лечении прогноз для жизни и здоровья благоприятный, восстановление длится несколько месяцев и заканчивается полным выздоровлением», - рассказала она.

Основным методом лечения является введение специфической антитоксической противоботулинической сыворотки, которая нейтрализует ботулотоксин. Но, естественно, лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. Поэтому врач советует не покупать консервы «у частных лиц на рынках, так как риск для здоровья в этом случае неоправданно велик».

Защититься невозможно?

Насчет неизвестных продавцов трудно не согласиться, но как избежать отравления, если покупаешь продукцию в магазине или заказываешь блюда через не первый год работающие сервисы доставки еды?

«Защитить себя от этого практически невозможно», - такое мнение высказал директор ООО «Империал» Николай Рассадин.

Он напомнил, что в Москве источником заражения были консервированные продукты. «Когда торговые сети или система общепита закупает продукты, консервы, смотрят только на маркировку на упаковке (дату изготовления и срок хранения). То, что происходит внутри банки, проконтролировать невозможно. Даже когда ты открываешь продукт, достаешь его из упаковки, не поймешь, есть там вредоносные бактерии или нет. Поэтому должен быть контроль качества на производстве продуктов. Не розница, не общепит никак не сможет проверить качественный продукт или некачественный», - добавил он.

Однако отметил, что торговые сети тщательно отбирают поставщиков. «Во-первых, есть понятие репутация поставщика. Второе, на что обращается внимание - соотношение «цена - качество». Также менеджер, который занимается закупом, открывает упаковку, оценивает органолептические свойства продукта и, если есть возможность, посещает само производство, чтобы посмотреть в каких условиях производят продукт и как осуществляется контроль качества», - сказал Николай Рассадин. Кроме того, естественно, должны быть в порядке все необходимые документы: «Сертификаты, технологические карты - все должно присутствовать».

«Нет желания рисковать»

Представители сферы общепита тоже успокаивают: они не враги себе, чтобы допускать нарушение санитарных норм или халатно относиться к контролю качества продукции.

«Мы работаем в соответствии с правилами оказания услуг общественного питания, нормами СанПиН и Роспотребнадзора. Для обеспечения безопасности применяем на кухнях бактерицидные лампы, санитайзеры, повара работают в виниловых перчатках, сотрудники регулярно проходят медкомиссии, проводятся регулярные проверки СЭС, осуществляются санитарные обработки помещения, генеральные уборки и прочее. При приеме сырья проводится визуальная проверка, проверка сертификатов в системе Меркурий», - рассказал управляющий рестораном Tasty Sushi Владислав Стороженко.

По его словам, среди всех аспектов выбора поставщика (помимо сроков поставок, цен, логистики и прочего) главное место занимает качество поставляемого сырья. «Поэтому мы крайне редко и неохотно меняем партнеров, несмотря даже на более привлекательную ценовую политику. У нас нет желания рисковать и проверять на себе, насколько качественно он оказывает услуги», - сказал Владислав Стороженко.

Поэтому, говоря о ЧП в Москве, наш собеседник предположил, что, скорее всего, виновником ситуации является производитель продукции. «Можно предположить, что брали некачественное сырье, может быть, какой-то контрафакт или подделка. Но опять же, я слабо себе представляю, кто в наше время будет идти на такое осознанно», - сказал он.

При этом Стороженко заметил, что овощи и консервы, зараженные вызывающими ботулизм бактериями, крайне сложно распознать: чаще всего они не отличаются от качественного продукта ни внешне, ни по вкусу или запаху.

Контроль и профилактика

Между тем обнародованы результаты экспертизы: причиной отравления стала фасоль в вакуумной упаковке, которую изготавливали предприятия «Локалкитчен» (Москва) и «САВОН-К» (Московская область). Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор, нагрянувшая на производство проверка выявила, что пищевое производство не соответствовало санитарным нормам: «Процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм. А именно: предприятие самостоятельно установило сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C. Именно это грубое нарушение технологии в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции».

Поэтому в данном случае главным становится вопрос - каким образом обеспечить контроль за предприятиями, от качества работы которых зависит жизнь и здоровье людей?

Руководитель псковского управления Роспотрнадзора Елена Припутенко напомнила, что с 2022 года введены ограничения на проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий. Внеплановые проверки допускаются лишь в исключительных случаях, при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Но в 2022-2023 годах они не проводились, поскольку обращений граждан на пищевые отравления, подтвержденные документами из лечебных учреждений, в адрес ведомства и его территориальных отделов не поступало.

«За последние пять лет на территории Псковской области также не было зарегистрированных случаев вспышек заболеваний, связанных с употреблением некачественной продукции промышленного изготовления», - отметила Елена Припутенко.

Однако эта хорошая статистика не должна способствовать потере бдительности. «Ботулизм является одним из наиболее опасных отравлений микробного происхождения. Им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни», - напомнила Елена Припутенко.

И призвала псковичей не покупать консервы на рынке и у случайных лиц, не консервировать продукты с признаками порчи и гнили, не нарушать общепринятую технологию приготовления (не уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки) и не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

«Консервы нужно хранить только в холодильнике или в погребе. Перед употреблением в пищу подвергать термообработке в течение 15-20 минут. Это разрушит токсин, если он образовался в консервах. Также, если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы», - напомнила она.

Резюмируя сказанное выше, можно сказать, что от беды никто не застрахован, но многое зависит от нас самих. Будьте внимательны и осторожны, задумывайтесь о последствиях, следуйте советам экспертов и берегите свое здоровье!

Светлана Синцова

Теги: #отравление #ботулизм
Источник: Псковская Лента Новостей
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