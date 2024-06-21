Общество

Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы празднует 115-летие со дня образования

51 специалист–кинолог псковского управления ФСИН России отмечает 115-летие со дня образования кинологической службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Кинологическая служба является неотъемлемой частью обеспечения охраны подразделений УИС. Ее сотрудники вместе со своими четвероногими питомцами честно и самоотверженно служат на благо России и уголовно-исполнительной системы, прилагают максимум усилий, энергии, знаний, вносят достойный вклад в предотвращение правонарушений в исправительных учреждениях.

История кинологической службы в структуре правоохранительных органов началась более века назад. 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге был открыт первый в нашей стране питомник полицейских сыскных собак, на базе которого создали школу дрессировщиков. Впоследствии эта дата стала основанием для учреждения профессионального праздника кинологов.

Специалисты-кинологи обеспечивают качественную подготовку и эффективное применение служебных собак для досмотра транспортных средств, патрулирования внутренних и прилегающих территорий учреждений, розыска и задержания лиц, бежавших из-под охраны, поиска и обнаружения наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ. Участвуют в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях.

«Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравляет всех сотрудников и ветеранов кинологической службы с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семейного благополучия, мира и добра!» - добавили в пресс-службе.