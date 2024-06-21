Общество

Традиционная патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Острове

Традиционная патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Острове ночь на 22 июня. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Зажечь лампадки и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания к памятнику руководителю молодёжной подпольной организации, Герою Советского союза Клавдии Назаровой пришли жители города, представители органов власти, федеральных организаций и муниципальных предприятий, ветеранских, патриотических молодёжных организаций и объединений, военнослужащие Островского гарнизона.

Акция прошла в атмосфере единения и сопричастности каждого участника к одному общему делу. Пришедшие на центральную городскую площадь люди зажигали свечи и выкладывали из них пятиконечную звезду и слово «Помним».

«Смысл акции не только в нашей скорби по погибшим, но и гордости за наш народ, который выстоял и победил в кровопролитной войне», – сказал Дмитрий Быстров.