Псковичей приглашают на военную службу в пограничном управлении ФСБ

Жителей Псковской области в возрасте от 18 до 38 лет приглашают на военную службу по контракту в пограничном управлении ФСБ России по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Соискатели должны иметь образование не ниже среднего (11 классов), хорошее здоровье. Работодатель гарантирует:
- стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей, с увеличением в зависимости от выслуги лет;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток;
- бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
- страхование жизни и здоровья;
- право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России;
- возможность приобрести своё жилье, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
- ежегодную материальную помощь;
- обеспечение служебным жильем либо денежную компенсацию за наем жилья;
- право на пенсию через 15 лет военной службы.
Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.
Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту
в пограничных органах:
- в Пскове: телефон: 8(8112)698-225, улица Инженерная, дом 113;
- в Гдове: телефон: 8(81131)21-331, улица Ленинградская, дом 9;
- в Печорах, телефон: 8(81148)24-262, улица Приозерная, дом 1;
- в деревне Шелино Пыталовского округа, телефон: 8(81147)21-774; дом 55;
- в Себеже, телефон: 8(81140)35-815, 22-930, Почтовый переулок, дом 4Е;
- в Невеле, телефон: 8(81151)21-462, улица Ленкоммуны, дом 28Б.