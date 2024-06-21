Общество

Псковичей приглашают на военную службу в пограничном управлении ФСБ

Жителей Псковской области в возрасте от 18 до 38 лет приглашают на военную службу по контракту в пограничном управлении ФСБ России по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Соискатели должны иметь образование не ниже среднего (11 классов), хорошее здоровье. Работодатель гарантирует:

стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей, с увеличением в зависимости от выслуги лет;

ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток;

бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;

страхование жизни и здоровья;

право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России;

возможность приобрести своё жилье, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

ежегодную материальную помощь;

обеспечение служебным жильем либо денежную компенсацию за наем жилья;

право на пенсию через 15 лет военной службы.

Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.

Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту

в пограничных органах: