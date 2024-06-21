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Общество

Каждый второй опрошенный житель Псковской области будет искать подработку этим летом

25.06.2024 13:13|ПсковКомментариев: 0

Большой опрос общественного мнения, проведенный службой исследований hh.ru по итогам второго квартала 2024 года, показал, что каждый второй опрошенный (50%) житель Псковской области будет искать подработку этим летом к своей уже имеющейся работе.

Лето не повод расслабляться, судя по всему, подумали 50% опрошенных работников в регионе и заявили, что точно будут искать дополнительный заработок в ближайшие месяцы. Еще у 7% местных жителей подработка уже имеется и бросать её люди пока не планируют. Другие 30% заявили в рамках опроса, что подработку пока не рассматривают, но готовы ее найти, если основного дохода не будет хватать на основные нужды. Остальные затруднились с ответом.

При этом в годовом выражении потребность в дополнительном заработке у жителей Псковской области все же растет (+9% новых желающих за год). И это происходит даже несмотря на то, что компании за год увеличили предлагаемый доход в вакансиях уже более чем на 15 тыс. рублей (до 50 тыс. рублей в среднем по местному рынку труда).

Сильнее других хотят подработать этим летом работники из сферы общепита и туризма (59% или каждый второй работник этой сферы), а также работники масс-медиа и искусства (59%), работники науки и образования (58% или больше половины сотрудников в этой сфере) и работники розничной торговли.

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 42 человека
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