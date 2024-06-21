Общество

Каждый второй опрошенный житель Псковской области будет искать подработку этим летом

Большой опрос общественного мнения, проведенный службой исследований hh.ru по итогам второго квартала 2024 года, показал, что каждый второй опрошенный (50%) житель Псковской области будет искать подработку этим летом к своей уже имеющейся работе.

Лето не повод расслабляться, судя по всему, подумали 50% опрошенных работников в регионе и заявили, что точно будут искать дополнительный заработок в ближайшие месяцы. Еще у 7% местных жителей подработка уже имеется и бросать её люди пока не планируют. Другие 30% заявили в рамках опроса, что подработку пока не рассматривают, но готовы ее найти, если основного дохода не будет хватать на основные нужды. Остальные затруднились с ответом.

При этом в годовом выражении потребность в дополнительном заработке у жителей Псковской области все же растет (+9% новых желающих за год). И это происходит даже несмотря на то, что компании за год увеличили предлагаемый доход в вакансиях уже более чем на 15 тыс. рублей (до 50 тыс. рублей в среднем по местному рынку труда).

Сильнее других хотят подработать этим летом работники из сферы общепита и туризма (59% или каждый второй работник этой сферы), а также работники масс-медиа и искусства (59%), работники науки и образования (58% или больше половины сотрудников в этой сфере) и работники розничной торговли.