Общество

Прощание с псковской журналисткой Людмилой Костыговой пройдет 26 июня

Прощание с псковской журналисткой Людмилой Костыговой, проработавшей в различных газетах области более 50 лет, состоится 26 июня в 10:00 в храме Анастасии Узорешительницы (Псков, Октябрьский проспект, 9). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.

Людмила Костыгова родилась 9 декабря 1955 года в деревне Лухново Псковской области в семье сельских интеллигентов. Трудовую деятельность начала в сентябре 1973 года после окончания средней школы рабочей цеха № 39 Псковского машиностроительного производственно-технического объединения.

С сентября 1976 года связала свою жизнь с журналистикой, верность которой сохранила до самых последних дней. В 1979 г. окончила заочно факультет журналистики Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Работала корреспондентом радиовещания и газеты «Призыв» Себежского района Псковской области, с декабря 1978 года по июнь 1992 года - корреспондентом, заведующей отделом, ответственным секретарем редакции газеты «Молодой ленинец», в 1993 - 2005 годах - заведующей отделом, ответственным секретарем газеты «Крестьянская жизнь» (в 2002 г. переименована в «Псковскую провинцию») Псковского района. В дальнейшем она плодотворно трудилась заместителем главного редактора газеты «Время псковское», корреспондентом, и. о. главного редактора газеты «Стерх», главным редактором редакционно-издательского отдела ООО «Рикс».

В декабре 2013 г. Людмила Костыгова поступила на должность редактора рабочей группы Псковской областной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Это положило начало новому важному этапу ее творческой биографии. Более десяти лет она участвовала в работе по редактированию, подготовке к печати книг о псковичах-участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с Победой. Благодаря ее неустанному, кропотливому труду тысячи фронтовиков, их боевые заслуги обрели свое бессмертие на страницах данного издания.

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Заслуги Людмилы Костыговой на должности редактора рабочей группы книги «Солдаты Победы» отмечены Почетной грамотой Псковского областного собрания депутатов, благодарственным письмом правительства Псковской области.