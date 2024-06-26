Общество

Более 360 кг подкарантинной продукции пытались незаконно провезти в ручной клади пассажиры в Псковской области

366 кг подкарантинной продукции с нарушениями законодательства пытались провезти в ручной клади пассажиры в Псковской области с начала 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С начала 2024 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ в Псковской области, пресечено 49 случаев незаконного ввоза в ручной клади и багаже физических лиц продукции растительного происхождения.

Основным видом нарушений стало отсутствие фитосанитарного сертификата на перевозимую продукцию и нарушение временных ограничений на ввоз на территорию Российской Федерации всей растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Республики Молдова. Всего сотрудники ведомства запретили к ввозу 366 кг и 198 штук подкарантинной продукции.

С нарушениями законодательства в сфере карантина растений на территорию Российской Федерации из стран Европейского союза пытались ввезти яблоки, виноград, горшечные растения, а из Республики Молдова - чернослив, грецкие орехи, яблоки, фасоль, чеснок, семенной и посадочный материал.

Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории.