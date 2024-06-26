Общество

Минюст сообщил о снижении числа осужденных в РФ с 2009 на 40%

Количество людей, которые осуждены российскими судами за различные преступления с 2009 года, снизилось на 40%. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Вадим Федоров во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме на сессии «Криминализация и декриминализация: поиск баланса».

«Несколько цифр по количеству выносимых решений судов. За 2023 год на 40% идет снижение количества ежегодно осуждаемых в РФ лиц по сравнению с 2009 годом, то есть у нас с вами за 14 лет на 40% снизилось количество осуждаемых лиц», - сказал он.

По его словам, стабильно уменьшается количество осужденных за преступления против жизни и здоровья, а также против конституционных прав и свобод. «Однако статистика показывает, что противоположным образом обстоят дела с преступлениями в сфере экономической деятельности. Так, в 2023 году по сравнению с 2020 годом количество осужденных за такие преступления возросло на 68% и составило 11 тыс. лиц», - добавил Федоров.

Он напомнил, что проблемы уголовной ответственности предпринимателей находятся в фокусе внимания общественности. Так, в марте 2023 года вступил в силу федеральный закон, подготовленный Минюстом по поручению президента, в котором снижены сроки давности в отношении ряда квалификационных налоговых преступлений с 10 до 6 лет, в текущем году повышено значение размерных признаков для целей квалификации 35 преступлений в сфере экономики, пишет ТАСС.