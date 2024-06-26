Общество

Псковский омбудсмен по правам человека и Псковстат подписали соглашение о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в Псковской области и Псковстат подписали соглашение о сотрудничестве по защите прав граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

В День работника статистики уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по обеспечению защиты прав граждан. Соглашением предусмотрено предоставление Псковстатом официальной статистической информации в адрес Уполномоченного по правам человека, необходимой для защиты и восстановления прав и свобод граждан, проведение совместных мероприятий, в том числе в целях правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Псковстат ведет учет данных на территории Псковской области по различным формам показателей: статистика населения, здравоохранения, финансов, труда, образования, рыночных услуг, строительства, сферы ЖКХ и т. д. Уполномоченный ежегодно использует все эти сведения для анализа общего положения граждан и оценки эффективности реализуемой в регионе социальной политики, которая должна быть направлена на обеспечение соблюдения и защиты прав жителей Псковской области. Данные, полученные от Псковстата, являются неотъемлемой составляющей ежегодного доклада в Псковском областном Собрании депутатов.

Дмитрий Шахов и Валентина Валиуллина обсудили механизмы работы территориального органа федеральной исполнительной власти, преемственности поколений в системе государственной службы, новые подходы в сборе статистической информации. В частности, руководитель Псковстата рассказала, что более 90% отчетов теперь они принимают в электронном виде, это очень удобно для организаций и граждан. Управление ведет учет и других важных для правозащитной деятельности показателей: статистика уровня жизни населения, включая доходы граждан, индексы роста цен на потребительские товары, обеспечение жилыми помещениями, трудовой занятости, миграции, состояния преступности, охраны здоровья и т. д. При сборе информации используются различные официальные источники, в том числе данные Всероссийской переписи населения. Ближайшая ожидается ориентировочно в 2030 году.

Дмитрий Шахов поблагодарил руководителя Псковстата за совместную работу, направленную на обеспечения соблюдения прав жителей нашей области, особенно в период пандемии коронавируса.

«Символично, что соглашение подписано в профессиональный праздник российских сотрудников статистической службы. Теперь, я думаю, мы сможем еще более оперативно получать официальную, проверенную информацию от главных держателей всей статистической информации нашей области. Это поможет более ясно видеть социально-экономическую картину региона в сфере прав и свобод человека и гражданина, что крайне важно для качественной и целенаправленной защиты прав граждан», — сказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.