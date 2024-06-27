Общество

Сотрудники Псковского филиала Университета ФСИН России продемонстрировали свои кулинарные способности

Конкурс кулинарного искусства «Семейные рецепты», приуроченный к Году семьи, провели в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Главная цель мероприятия – укрепление семейных традиций, воплощенных в кулинарии.

На суд жюри были представлены авторские блюда семей сотрудников из каждого структурного подразделения образовательной организации, при дегустации которых оценивались вкусовые качества и эстетичность в подаче.

По итогам мероприятия победу разделили между всеми участниками, которые не только вкусно накормили собравшихся, но и поделились своими семейными секретами, включая техники в исполнении.