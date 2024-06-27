Общество

Михаил Ведерников предложил провести следующий Форум регионов Беларуси и России в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил рассмотреть Псковскую область в качестве места проведения Форума регионов Беларуси и России в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Инициативу он озвучил на 11-ом Форуме регионов Беларуси и России, который стартовал сегодня в трех белорусских городах. Его главная тема — «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства».

В рамках девяти тематических секций сенаторы, главы регионов, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и науки обсудят перспективные направления российско-белорусского сотрудничества.

Отметим, Беларусь — один из крупнейших торгово-экономических партнеров Псковской области. На протяжении последних лет двустороннее сотрудничество особенно активно развивается в экономической, социокультурной, научно-технической, образовательной и иных сферах. В рамках деловой программы Михаил Ведерников, как руководитель официальной делегации субъекта РФ, уже выступил на секции, посвященной межрегиональному сотрудничеству как важнейшему направлению поступательного развития Союзного государства в Полоцке, где представил опыт Псковской области в развитии российско-белорусского сотрудничества.

Всего в форуме принимают участие представители 56 российских регионов и всех областей Республики Беларусь. К подписанию готовятся более 250 документов о сотрудничестве разного уровня. Несколько соглашений будет подписано и со стороны Псковской области.

Напомним, Форум регионов Беларуси и России проводится с 2014 года под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. Мероприятие направлено на углубление интеграционных процессов Союзного государства, межпарламентских, торгово-экономических, научно-образовательных, культурных связей Республики Беларусь и Российской Федерации, расширение деловых контактов, развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества.