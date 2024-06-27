Общество

Угощение с вакциной ждет диких животных в лесах Ленинградской области

В лесах Ленинградской области массово разбрасывают аппетитные брикеты с капсулой внутри. Начинка представляет собой вакцину от бешенства, а также других опасных заболеваний. Работа по вакцинации обитателей дикой природы организована специалистами ЛОГБУ «Дирекция ООПТ ЛО» совместно с сотрудниками государственной ветеринарной службы. Ароматизированный брикет бурого цвета содержит вакцину «Рабистав».

Для людей и домашних животных препарат не опасен. Иммунитет формируется через 21 день и сохраняется в течение 12-ти месяцев. Это единственный способ уберечь диких животных от смертельно опасного заболевания – бешенства, которым они нередко заражают людей и домашних питомцев, пишет ИА RuNews24.ru.

При этом в Ленинградской области случаев бешенства не регистрировалось около 30 лет, поскольку вакцинация проводится здесь регулярно. Однако другие регионы нередко подают поводы для тревоги. Так, в Ненецком округе созданы две карантинные зоны по бешенству, вспышки регулярно фиксируются в Югре.

«Наиболее часто бешенством заболевают лисы, ежи, крупный и мелкий рогатый скот, енотовидные собаки, хорьки, куницы, песцы. Человеку возбудитель передаётся при укусе и в 100% случаев приводит к летальному исходу, поэтому вакцинация очень важна», - рассказала ветврач клиники «Дикобраз» Тамара Соколова.

По словам специалиста, оральная вакцинация плотоядных животных является самым эффективным методом для выработки антител против вируса бешенства. Важно, что «судьбу» брикета с вакциной можно проследить.

В составе вещества содержится биомаркер (тетрациклин), который накапливается в костной ткани и зубах животного на всю жизнь. Выявляется он легко с помощью флуоресцентного метода. Таким образом поддерживается обратная связь, важная для оценки эффективности «прививочной» кампании.