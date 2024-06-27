Общество

Призывники из Псковской области пополнили ряды войск национальной гвардии Российской Федерации

В рамках весеннего призыва на базе сборного пункта военкомата Псковской области происходит отбор новобранцев из городов и районов области для прохождения срочной военной службы в рядах войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Перед отправкой к новобранцам обратились представители управления Росгвардии по Псковской области, которые призвали юношей неукоснительно соблюдать воинскую дисциплину и достойно нести военную службу на благо Родины, а по ее завершении продолжить службу в рядах Росгвардии на территории родного региона.

Также с молодым пополнением провели беседы с участием психолога управления, произвели медицинский осмотр. Всех новобранцев обеспечили необходимым форменным обмундированием и другим необходимым имуществом.

С представителями воинских частей Росгвардии 34 новобранца убыло к местам военной службы.