Общество

Александр Котов молодёжи: Мыслями и поступками вы формируете свою судьбу и будущее России

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил молодое поколение с Днём молодёжи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Активный поиск своего места в жизни, неуёмная энергия, стремление познавать и менять мир – эти приоритеты определяют человека в период взросления и становления. Желание проявить и реализовать себя является для молодых людей движущей силой, а для государства и общества – залогом прогресса и процветания», – отметил он.

Потенциал молодёжи огромен, как и возможности его реализовать, подчеркнул Александр Котов. «Порой препятствием на пути к цели для молодых людей становится нехватка профессиональных и жизненных навыков, в то же время именно отсутствие опыта прошлых достижений и ошибок во многих случаях наделяет смелостью, креативностью и здоровыми амбициями», – продолжил спикер регионального парламента.

«Дорогие друзья! Верьте в свои силы, любите свою страну, будьте инициативны и трудолюбивы, получайте новые знания, заботьтесь о своём здоровье! Мыслями и созидательными поступками вы формируете свою судьбу и будущее России! От всей души желаю вам удачи на жизненном пути!» – добавил Александр Котов.