Общество

Готовы ли псковичи отказаться от пластиковой посуды, выяснили эксперты

84% псковичей готовы отказаться от пластиковой посуды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса SuperJob, проведшие 22-25 июня опрос представителей экономически активного населения города.

«Минпромторг разработал проект постановления, предполагающий, в частности, запрет на оборот некоторых видов бутылок из полиэтилена, которые не подлежат переработке или затрудняют её. Этот запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года», - напомнили эксперты.

Согласно результатам исследования, 43% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а ещё 41% скорее согласны на такой шаг. Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет.

Только 6% псковичей точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а ещё 10% — скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что пластиковая посуда удобна, однако если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они с легкостью откажутся от пластика, рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.