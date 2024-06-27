Общество

В Локне заявили о «звездном выпуске» в местной школе

День молодежи в Локне ознаменовался «замечательным событием» — выпускным одиннадцатиклассников местной школы. Об этом сообщил глава муниципального округа Иван Белугин.

«Выпуск 2024 по-настоящему "звездный". Из 26 выпускников — 8 медалистов! Отличный результат и гордость для нашего муниципального округа. Был рад вручить трудолюбивым и добросовестным юношам и девушкам их заслуженные награды», - написал Иван Белугин в своем Telegram-канале.

«Очень радостно и приятно было общаться и смотреть на наших вчерашних школьников. Каждый выпускник — уже сформировавшаяся личность со своими целями и мечтами. Уверен, что все сбудется при должном уровне старания и ответственности!

Дорогие выпускники, помните — вас всегда ждут на малой родине! Удачи вам на новом этапе жизненного пути — пусть он будет ярким, интересным, созидательным и заложит прочный фундамент для зрелости и профессионального роста», - заключил глава Локнянского муниципального округа.

Фото: Telegram-канал Ивана Белугина