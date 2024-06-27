Общество

Псковские компании стали чаще размещать вакансии для соискателей без опыта

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за второй квартал и выяснили, что местные компании стали более лояльны к соискателям без опыта. Так, работодатели по итогам за второй квартал стали чаще размещать вакансии для специалистов без опыта, но при этом зарплата сильнее выросла для специалистов со стажем.

Аналитика по итогам II квартала 2024 года показывает, что российские компании стали на 30% чаще размещать вакансии, доступные соискателям без опыта. Также на 3% выросло число вакансий, подходящих соискателям с опытом в профессиях от 1 года до 3 лет. Но по сравнению с показателями II квартала 2023 года работодатели на 16% сократили число вакансий для соискателей со стажем от 6 лет и более.

При этом, конечно, по доле вакансий абсолютными лидерами у компаний в целом по стране остаются кандидаты хоть с каким-то опытом в профессии (от 1 года до 3 лет). На эту категорию работников приходится 44% от всего объёма предложений о работе по итогам за II квартал в целом по РФ. На втором месте по востребованности, джуны (специалисты без опыта) всех профессий: 40% от всего объема на рынке. На опытных кандидатов со стажем от 6 лет и более приходится оставшиеся 16%.

Интересна и диаметрально противоположная история с предлагаемыми зарплатами: в вакансиях для опытных работников доход вырос сильнее, чем для соискателей без опыта.

Так, в целом по РФ по итогам за II квартал медианная зарплата доросла до 65 тыс. рублей. В вакансиях с требованиями по опыту от 6 лет и старше доход по сравнению с прошлым годом вырос сразу на 22,3 тыс. до 123 тыс. рублей.

В вакансиях с требованием стажа не менее 6 лет рост дохода на 19,3 тыс. (до 105,8 тыс.). В вакансиях, подходящих кандидатам со стажем 1-3 года доход увеличился на 15,1 тыс. до 75,2 тыс. руб., а вот кандидатам без опыта компании увеличили предлагаемую зарплату в вакансиях лишь на 10,6 тыс. до 54,2 тыс. рублей в целом по РФ.

Ситуация в северно-западном регионе аналогичная: для начинающих работников компании увеличили число новых рабочих мест сразу на 24% и разместили более 4,2 тыс. вакансий по итогам за II квартал. А вот доход для работников без опыта в Псковской области вырос лишь на 9,8 тыс. до 44,9 тыс. рублей.

это же время для работников со стажем от 1 года до 3 лет число вакансий уменьшилось на 6%, а доход вырос на 9,9 тыс. до 58,9 тыс. рублей. Для жителей региона, имеющих стаж в профессии от 3 до 6 лет, число новых рабочих мест также упало на 31%, вместе с тем их доход снизился на 0,6 тыс. до 74,4 тыс. рублей. Тем не менее, самые ценные для работодателей опытные сотрудники, со стажем в профессии 6 лет и более, теперь могут заработать более 77,5 тыс. рублей. По сравнению с летом 2023 года местные компании нарастили доход для опытных специалистов сразу на 7,5 тыс. рублей.