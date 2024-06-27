Общество

Большинство псковичей считает себя достойными повышения заработной платы - опрос

В Пскове за прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры. Не решаются просить прибавки операторы кол-центров, учителя и юристы. В соответствующем опросе сервиса SuperJob приняли участие представители распространенных профессиональных групп из города.

Большинство псковичей считает себя достойным повышения заработной платы, кто-то уже недавно попросил прибавки, кто-то намеревается в ближайшее время, но есть и те, кто по разным причинам не решается обращаться к руководству по этому вопросу.

Итак, больше всего тех, кто недавно вел переговоры о повышении оклада, — среди маркетологов (42%), логистов (37%) и дизайнеров (35%).

Уже обратился за прибавкой каждый третий офис-менеджер, а еще 47% планируют сделать это в ближайшее время. Еще больше специалистов, которые рассказали, что скоро пойдут к начальству требовать повышения зарплаты, — среди кладовщиков (55%) и секретарей (53%).

Считают себя достойными зарабатывать больше, но не решаются вести переговоры, 42% операторов кол-центров, 38% учителей и 32% юристов. «Бесполезно. Все равно не повысят»; «Проще новую работу найти», — комментируют сотрудники кол-центров. Заработная плата педагогов и юристов госучреждений зависит от тарифных ставок.