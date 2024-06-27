Общество

В Пскове каждый второй мужчина знает пароль от смартфона жены – опрос

54% мужчин и 50% женщин не делают тайны из своего пароля для смартфона: их вторые половины осведомлены о том, какой ключ следует ввести, чтобы снять блокировку с экрана. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова, состоящие в браке или отношениях.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

4% мужчин и 2% женщин рассказали о том, что их партнеры узнали пароли сами. 30% мужчин и 36% женщин говорят, что их вторая половина не знает пароля.

Рассказывая о смартфонах своих вторых половин, 44% мужчин и 40% женщин сообщили, что партнер сам предоставил им пароль. Мужчины значительно чаще узнают пароль без разрешения (6% против 4% среди женщин). Жительницы города же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины: 50% против 46% среди мужчин.