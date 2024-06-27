Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Рост тарифов, третий виток мусорного коллапса и первый авиарейс Псков-Махачкала

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Женимся бесплатно, а развод подорожает в 8 раз – новое предложение Минфина;
- Третий виток мусорного коллапса: наметился выход из кризиса?
- Первый авиарейс в Дагестан: получилось немного скомкано на фоне событий в Махачкале и Дербенте;
- Как партии ищут кандидатов, преодолевая кадровый голод?
- Взяткодатели Александра Грацкого отделаются административкой?
Подробно о политике поговорим с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.
Трансляция завершена.