Общество

Псковские росгвардейцы почтили память партизан и подпольщиков

29 июня отмечалась памятная дата России – День партизан и подпольщиков. Псковские росгвардейцы возложили цветы к мемориальной доске командира 2-й партизанской бригады Героя Советского Союза Николая Васильева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Памятный знак установлен росгвардейцами в 2020 году на фасаде здания территориального управления, которое располагается на улице, названной в честь Николая Васильева.

С 1941 по 1943 годы Герой Советского Союза Николай Васильев командовал 2-й партизанской бригадой, которая была сформирована из жителей Псковской и Новгородской областей.

За это время партизаны провели ряд блестящих операций. Так, весной 1942 года через линию фронта был переправлен обоз с продовольствием в блокадный Ленинград.

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память погибших партизан и подпольщиков погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.