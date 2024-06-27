Общество

Жителей российского города напугали черви, которые полились из кранов вместе с водой

Белые черви полились из водопроводных кранов в квартирах жителей домов сразу нескольких улиц Череповца, стало известно ИА RuNews24.ru. После того, как в домах Индустриального района райцентра побывали специалисты «Водоканала» и Роспотребнадзора, выяснилось, что в гости пожаловали нематоды.

Причиной распространения в водопроводных сетях этих беспозвоночных класса круглых червей был назван ряд нарушений на внутридомовых сетях по адресам, где и появились нематоды. В частности, на улице Сталеваров, 56, не был промыт теплообменник и не перекрыта подача горячей воды.

Таким образом вследствие нарушения правил эксплуатации сетей были созданы условия, благоприятствующие размножению органики. Такая же ситуация сложилась и в домах на улицах Ленина, Бардина, Парковой.

Вину переложили на управляющие компании, которые неудовлетворительно обслуживали внутридомовые системы водоснабжения и отопления, говорится на официальном портале Череповца. Опасность нежелательной фауны прокомментировал биолог, кандидат биологических наук Сергей Морозов.

«Нематоды имеют огромное значение в природных экосистемах. Они участвуют в почвообразовании, разрушают мертвую органику, являются важным компонентом пищевых цепочек, регулируют численность животных и растений, являются мощным фактором естественного отбора и эволюции живого мира. У человека нематоды, или гельминты, попадая в организм, могут вызывать желудочно-кишечные расстройства, проявляться симптомами истощения и интоксикации, провоцировать аллергические реакции», - рассказал ИА RuNews24.ru биолог Морозов.

Паразиты могут поселиться в тканях и органах: сердце, мышцах, почках и даже глазах. В России нематоды чаще всего вызывают такие заболевания, как аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез и трихинеллёз. Однако при своевременном обращении за помощью лечение имеет благоприятный исход.