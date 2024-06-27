Общество

Ведущие специалисты в области охраны объектов культурного наследия соберутся на форуме в Пскове

IV Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдет в Пскове с 4 по 5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году он посвящен 70-летию вступления нашей страны в ЮНЕСКО и 5-летию включения серийного объекта «Храмы Псковской архитектурной школы» в Список всемирного наследия.

В работе форума примут участие специалисты в области охраны объектов культурного наследия из Санкт-Петербурга, Ярославля, Переславль-Залесского и других российских регионов.

В рамках Форума будет организована работа по следующим тематическим секциям: «Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне», «Аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях», «Продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве». А также пройдет круглый стол «Нематериальная ценность объектов культурного наследия».

Открытие форума состоится в конференц-зале «Точка кипения» 4 июля в 11.00 по адресу: Псков, ул. Льва Толстого, д. 4. На следующий день форум продолжит работу на других площадках Пскова. В Центре туризма и творческих индустрий города Пскова и Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина.

Участники форума обменяются опытом в сохранении объектов культурного наследия, обсудят достижения в сфере реставрации, туризма и популяризации объектов всемирного наследия.

Напомним, в Псковской области в Список всемирного наследия включены десять церквей Псковской школы архитектуры: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор, Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда, церковь Георгия со Взвоза, Церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.