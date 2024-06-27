Общество

Первая в текущем году партия лесопожарной техники прибыла в Псковскую область

Первая в текущем году партия лесопожарной техники прибыла в Псковскую область. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

В рамках реализации президентского нацпроекта «Экология» поставлены 3 пожарных автоцистерны и 2 автобуса. Они направятся в Великолукский район, Плюсский и Пыталовский муниципальные округа.

Всего в этом году на приобретение лесопожарной техники выделено более 94 млн рублей. Парк ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» пополнится 4 пожарными автоцистернами, лесопожарным трактором, 2 автобусами, 1 полуприцепом к седельному тягачу и 3 колесными вездеходами.

«Эти закупки позволят нашей области выйти на полную нормативную укомплектованность техникой», – отметил губернатор.