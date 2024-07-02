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Общество

Михаил Ведерников согласовал в Минэкономразвития индивидуальную программу развития Псковской области до 2030 года

02.07.2024 14:08|ПсковКомментариев: 1

Индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области на период до 2030 года прошла защиту в Минэкономразвития России. Стратегический для региона документ представил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Минэкономразвития России проанализировали и согласовали предложения региона относительно основных направлений, по которым планируется вести работу в рамках новой программы на 2025–2030 годы.

Напомним, президент в послании Федеральному Собранию поручил правительству РФ продлить на шесть лет действие индивидуальных программ социально-экономического развития 10 регионов страны с низкой обеспеченностью собственных бюджетных средств.

«Индивидуальные программы развития должны стать не просто механизмом адаптации и решения накопившихся проблем, а инструментом реализации стратегии развития каждого региона. Субъектам предстоит повысить качество формирования планов мероприятий: увязать их с мастер-планами, региональными стратегическими приоритетами, обновленными нацпроектами. И комбинировать механизм индивидуальных программ с другими инструментами господдержки», — отметил Максим Решетников.

По его словам, на текущий момент в рамках реализации ИПР создано более 14 тысяч рабочих мест — 83% от плана до конца года. План по инвестициям перевыполнен. Привлечено 104 млрд рублей — это на 16% больше, чем должно быть по итогам реализации индивидуальных программ.

«Состоялась защита индивидуальной программы развития региона. Новый этап программы станет логичным продолжением того, что мы делали. Напомним, по прошлому этапу на каждый бюджетный рубль мы привлекли 8 внебюджетных. В ближайшие годы планируем создание инфраструктуры под производственные мощности в особой экономической зоне "Моглино", инвестиции в сельское хозяйство: планируем построить две крупные фермы, а также оказать поддержку региональному Фонду развития промышленности. У нас целая очередь заявок. Совершенно очевидно, что такая мера поддержки дает хороший эффект», — подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Средства в рамках новой ИПР планируют направить на поддержку инвестиционной деятельности в ключевых отраслях экономики Псковской области. Большую часть пойдет на докапитализацию Фонда развития промышленности, поддержку инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и туризме.

Приоритетные направления развития и перспективные точки роста, заложенные в программе, определены в соответствии с моделью развития Псковской области, которая была разработана фондом «Центр стратегических разработок» при взаимодействии с правительством Псковской области на основании анализа ключевых социально-экономических показателей.

После защиты в Минэкономразвития проект индивидуальной программы будет направлен на согласование в профильные федеральные министерства. Благодаря реализации ИПР в Псковской области в 2020–2023 годах создано более 800 рабочих мест, привлечено почти 30 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Счетная палата включила Псковскую область в число субъектов страны, где проявились наиболее позитивные изменения в рамках реализации индивидуальной программы развития.

Источник: Псковская Лента Новостей
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