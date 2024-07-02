Общество

Сильные дожди, грозы и усиление ветра прогнозируют в Псковской области

Сильные дожди, грозы и усиление ветра ожидаются более чем в 10 регионах России, в том числе негативные погодные явления возникли в результате прохождения холодного фронта. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни, во вторник в Калининградской, Новгородской, Псковской, а во вторник и среду в Ленинградской области, в Карелии [ожидается] сильный дождь с грозой, ветер 15-20 м/с. <…> Холодный фронт летом, когда проходит после жаркой погоды, всегда приносит самые негативные последствия», - рассказал Вильфанд.

Он добавил, что во всех населенных пунктах Омской, Томской, Новосибирской области и Хакасии ожидаются сильные дожди, усиление ветра с порывами 15-20 м/с, а в Алтайском крае - до 25 м/с. Южную половину Иркутской области сопровождает жаркая погода 30-35 градусов и одновременно сильный дождь в виде ливня.

Вильфанд сообщил, что в понедельник были установлены рекордные значения по температуре для 1 июля в Новгороде (плюс 32,5 градуса), Пскове (плюс 34,3 градуса), Чите (34,1 градуса). В Санкт-Петербурге максимум для 1 июля теперь составляет 33,2 градуса, ранее этот рекорд был в значении 31,9 градуса.