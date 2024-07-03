Общество

В Пскове женщины чаще верят в возможность дружбы с противоположным полом

В Пскове женщины чаще верят в возможность дружбы с противоположным полом. В соответствующем опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные мужчины и женщины из Пскова.

В Пскове женщины чаще, чем мужчины, склонны верить в возможность дружбы представителей разных полов (67% против 56% соответственно). Мужчины же больше верят в любовь с первого взгляда. О наличии друзей среди мужчин рассказали 67% женщин. Мужчин, у которых есть подруги, — 63%.

В дружбу с противоположным полом мужчины и женщины старше 45 лет верят чаще тех, кто моложе. И если среди мужчин о наличии приятельских отношений с женщинами также чаще рассказывали те, кому больше 45 лет, то среди женщин друзей противоположного пола чаще всего заводят те, кто моложе 34 лет.