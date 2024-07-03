Общество

Перевозимые через Псковскую область цветы оказались заражены паразитом

В партии эустом на складе временного хранения Псковской области были выявлены живые пупарии, схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

850 свежих цветов голландского происхождения следовали автотранспортным средством из Латвии в Московскую область.

В Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» была проведена лабораторная экспертиза, которая установила зараженность подкарантинной продукции табачной белокрылкой (Bemisia tabaci Genn.), включенной в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Выпуск 850 эустом на территорию Российской Федерации запрещён, цветы будут уничтожены.

Всего с начала 2024 года инспекторы управления Россельхознадзора выявили 18 случаев заражения 10 855 срезов цветов данным карантинным объектом при ввозе импортных цветов через Псковскую область.

Табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.) — вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Полифаг, поражает более 600 видов из 63 родов растений, предпочитает бахчевые, овощные, технические культуры, цветочные и лекарственные растения. Является переносчиком более чем 100 видов вирусов растений. Табачная белокрылка особенно опасна в оранжереях и теплицах.