Общество

Форум молодых семей Псковской области объединит 30 интерактивных площадок

Пятый Форум молодых семей состоится в Пскове 13 июля. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Большие семейные выходные» и приурочено к Году семьи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время на участие в форуме уже зарегистрировались более 250 человек. Участие в этом событии подтвердил ряд организаций, а также спикеры, представляющие различные сферы деятельности и работающие с семейной аудиторией, которые поделятся своим опытом и знаниями в области семейных отношений и воспитания детей. В настоящее время регистрация на мероприятие продолжается. Она продлится до 7 июля в группе Клуба молодых семей Псковской области.

Форум пройдет в сквере ПсковГУ (улица Ленина, дом 2). В программе — просветительские мероприятия, мастер-классы, выступления экспертов в семейной сфере, концертные программы и презентации успешных семейных бизнес-проектов, а также специальные программы для развития духовно-нравственных ценностей семьи.

На площадках форума будет развернуто 30 интерактивных площадок от общественников, предпринимателей, бюджетных учреждений и волонтеров. Также более 50 артистов примут участие в Душевном концерте, представляя таланты Псковской области.

Организаторы Форума — Клуб молодых семей Псковской области, действующий на площадке АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» при поддержке Комитета по молодежной политике Псковской области. Партнеры включают Псковский государственный университет, Псковский городской молодежный центр, Центр «Мой бизнес» Псковской области и Центр молодежи и общественных инициатив.

Целью Форума является создание площадки поддержки семейных инициатив, популяризации традиционных семейных ценностей и привлечения семей и молодежи к совместной созидательной деятельности. Мероприятие проводится в Год семьи и приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, и направлено на укрепление института семьи, развитие территории и повышение качества жизни населения.

Напомним, ежегодно с 2007 года глава государства своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год по указу президента объявлен Годом семьи. В числе задач Года семьи — популяризация государственной политики в сфере защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей.