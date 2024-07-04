Общество

В Госдуме могут продлить запрет на выезд депутатов за границу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать комитету ГД по безопасности вопрос выезда депутатов и сенаторов за границу уже после прекращения их полномочий.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев на пленарном заседании в четверг предложил продлить на два-три года запрет на выезд депутатов и сенаторов за границу, когда их статус уже не действует, пишет РИА Новости.

«Хорошее предложение, на самом деле оно действует в отношении государственных служащих, если государственный служащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска - пять лет вводятся ограничения. Давайте мы попросим наш профильный комитет проработать эти вопросы, возможно, это будет комитет по безопасности. Если мы примем это решение, а оно будет ответственным, то точно у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка», - сказал он на пленарном заседании.