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Общество

Реализацию крупных инфраструктурных проектов завершили в Великих Луках - Андрей Беляев

04.07.2024 13:31|ПсковКомментариев: 0

Реализацию крупных инфраструктурных проектов завершили в Великих Луках. Об этом глава городской администрации Андрей Беляев сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В первую очередь, мы закончили все крупные инфраструктурные проекты, которые были уже двухлетними и трехлетними. Это "Чистая вода", реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода. Это позволило повысить надежность и качество водозабора. Ближайшее время город может быть спокоен, вода будет поступать и на предприятия, и в дома», – рассказал Андрей Беляев.

Также в рамках инвестиционного соглашения с комитетом по тарифам и энергетике по замене кольцевого водовода каждый год меняется больше километра водовода.

«Больше половины уже заменили, в ближайшие годы планируем завершить, что повысит качество воды в домах великолучан. Хочется отметить, что удалось модернизировать котельную № 15 и обеспечить более 30 тысяч абонентов бесперебойным теплом», – добавил он.

Также две территории в Великих Луках удалось реконструировать благодаря проекту «Комфортная городская среда».

Источник: Псковская Лента Новостей
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