Реализацию крупных инфраструктурных проектов завершили в Великих Луках - Андрей Беляев

Реализацию крупных инфраструктурных проектов завершили в Великих Луках. Об этом глава городской администрации Андрей Беляев сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Также в рамках инвестиционного соглашения с комитетом по тарифам и энергетике по замене кольцевого водовода каждый год меняется больше километра водовода.
«Больше половины уже заменили, в ближайшие годы планируем завершить, что повысит качество воды в домах великолучан. Хочется отметить, что удалось модернизировать котельную № 15 и обеспечить более 30 тысяч абонентов бесперебойным теплом», – добавил он.
Также две территории в Великих Луках удалось реконструировать благодаря проекту «Комфортная городская среда».