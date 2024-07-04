Общество

«По собственному горячему желанию»: доцент кафедры дизайна ПсковГУ Тамара Шулакова покинула вуз

Доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ, кандидат искусствоведческих наук Тамара Шулакова уволилась из вуза. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Тамара Шулакова / «ВКонтакте»

«Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному горячему желанию <…> с 4 июля», - говорится в её заявлении.

«Свобода!» - добавила Тамара Шулакова у себя на странице.

Напомним, работая в Псковском Вольном институте с 1992 года, Тамара Шулакова непосредственно участвовала в организации факультета искусствоведения в институте, разработала учебный план специальности «Искусствоведение».

Она разработала научную концепцию Музея фрески в Пскове, на основе которой в Российской академии художеств (Санкт-Петербург) создан проект Музея фрески, получивший высокую оценку специалистов.

Участвовала в собирании фондовой коллекции фресок Мирожского монастыря, Мелетовского храма, Рождественского собора в Снетогорском монастыре. Под ее руководством выпущены два буклета по фрескам Мирожского монастыря, изданы статьи по монументальной живописи Пскова.

В 2000 году Тамара Шулакова подготовила один из первых в турпродукции Пскова виртуальный путеводитель «Храмы Пскова. Архитектурный путеводитель».

Публикации Тамары Шулаковой в актуальных научно-популярных изданиях открывают богатство наследия национальной истории и культуры широкому кругу читателей.

За большой вклад в изучение и пропаганду культуры древнего Пскова решением общественного совета при администрации Пскова Тамара Шулакова занесена в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова», а также награждена губернатором Псковской области и мэром города Пскова медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи».