Общество

Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность при проведении 65-го Кургана Дружбы

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности при проведении 65-го Кургана Дружбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения пройдёт на Кургане Дружбы 7 июля в Себежском районе.

В обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка при проведении памятных мероприятий, совместно с полицией, примут участие сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы напомнили, что в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об оружии» категорически запрещается ношение гражданского оружия при посещении массовых публичных мероприятий.