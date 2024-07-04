Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Куда деваются журналисты

Родоначальников общественной приемной «Единой России» чествовали сегодня в Пскове

«Пастырь»: о Петровом посте и празднике святых равноапостольных Петра и Павла

По оценке Минэкономразвития эффективность работы ОЭЗ «Моглино» по итогам прошлого года больше 90%