Общество

Как правильно загорать, псковичам показали на примере мемных котиков

Правила загара пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области распространила с помощью карточек, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Рекомендации по безопасному взаимодействию с палящим летним солнцем сопровождают иллюстрации котов с популярных мемов.

В экстренной службе рекомендуют:

избегать воздействия повышенной температуры;

носить светлую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени;

не употреблять алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма;

постараться охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется.

Прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.