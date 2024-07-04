Как правильно загорать, псковичам показали на примере мемных котиков

Правила загара пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области распространила с помощью карточек, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Рекомендации по безопасному взаимодействию с палящим летним солнцем сопровождают иллюстрации котов с популярных мемов.
Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется.
Прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.