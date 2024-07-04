Общество

Стенд Псковской области с выставки «Россия» установят в одном из пространств региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в в мероприятиях, приуроченных к закрытию Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Выставка за время своей работы вошла в 10-ку самых посещаемых мест мира. Всего мероприятие посетили почти 19 млн человек. В том числе стенд Псковской области увидели более 5 млн человек.

«Спасибо нашему Президенту за решение о проведении такой уникальной выставки. Это позволило многим заново открыть для себя Россию, лучше узнать регионы, еще крепче полюбить нашу Родину и простимулировать желание путешествовать по стране. Кстати, стенд нашего региона мы сохраним и разместим в одном из выставочных пространств Пскова, чтобы он и дальше знакомил жителей и гостей региона с нашей историей и достижениями», - сказал Михаил Ведерников